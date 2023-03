Brugge is gaststad van de Lingerieweek

Brugge is tijdens de eerste week van maart gaststad van de Lingerieweek, een initiatief van sectororganisatie Fedelin in samenwerking met de Mode Unie. Twintig lingeriezaken in Brugge worden een week lang extra in de kijker geplaatst. Er komt een beha-boom in de Smedenstraat en er zijn prijzen te winnen.