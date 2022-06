Brugge heeft oplossing voor wildgroei van 211 extra verkeersborden voor 99 nieuwe fietsstraten in centrum

“De tip komt van de diensten van de Vlaams minister van Mobiliteit", vertelde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op de gemeenteraadszitting van dinsdag. “In plaats van 99 fietsstraten in te voeren en daarvoor 211 verkeersborden te plaatsen, gaan we van de binnenstad een fietszone maken. We wisten niet dat dit kon, dachten dat het een hiaat in de wetgeving was. In die zone, zeg maar de dooier in het Ei van Brugge, mogen er vrachtwagens van meer dan 3,5 ton rijden. Maar... je moet door het wit van ei rijden om de dooier te bereiken. Dan bega je als vrachtwagenchauffeur dus een overtreding. Liever minder borden plaatsen aan elk kruispunt is mijn overtuiging. We gaan daar maandag met het schepencollege over beslissen.”