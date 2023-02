Brugge heeft er dankzij Amerikaan een negende werk van Memling bij

In 2019 schonk de Amerikaanse kunstverzamelaar J. William Middendorf een stichtersportret met een lid van de familie Rojas van Hans Memling aan de King Boudouin Foundation US met als doelstelling om het in langdurige bruikleen te geven en na drie jaar volledig over te dragen aan Musea Brugge. De drie jaar zijn verstreken en de overdracht werd in januari door Board of Directors van de King Baudouin Foundation United States goedgekeurd. “Brugge is zo nog meer dé Memlingstad bij uitstek", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “In totaal hebben we nu negen werken van deze beroemde 15e-eeuwse Vlaamse Primitief, waaronder 7 werken die op de Topstukkenlijst van de Vlaamse overheid staan. Dat iemand een dergelijk kostbaar schilderij schenkt, maakt duidelijk dat er wereldwijd vertrouwen is in de werking en de reputatie van Musea Brugge.”