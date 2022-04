Brugge geeft koffiegruis tweede leven als... voedingsbodem voor zwammen

Ook de stad Brugge stapt nu mee in het project. “We starten met het koffiegruis uit het stadhuis en later volgt het Huis van de Bruggeling”, klinkt het bij schepenen Pieter Marechal en Minou Esquenet (CD&V). “Binnen onze organisatie hebben we in totaal 11 grote koffie automaten verspreid over 7 locaties, waarvan 5 in het Huis van de Bruggeling. Daarnaast zijn er nog de vele Senseo- en gewone koffieapparaten. We kunnen dus een grote bijdrage leveren aan dit mooie project.”