Brugge gaat op zoek naar nieuwe standhouders voor kerstmarkt op Markt en Simon Stevinplein

“Tijdens de vorige volwaardige editie van Wintergloed in 2019 noteerden we 1,2 miljoen bezoekers via onze mobiele datatellingen. We investeren dan ook al enkele jaren fors in een divers scala van belevingen: een schaatspiste en winterbar aan het romantische Minnewater, een poëtische wandeling langs vergeten plekjes en hotspots én de kerstmarkt op de Markt en het Simon Stevinplein”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). “We willen natuurlijk een zo divers mogelijk aanbod in onze kerstcontainers.”