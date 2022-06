Brugge draagt uitbating van drie recyclageparken over aan IVBO: “Belangrijk om het betaalbaar te houden”

Brugge Wafels van Go.fre vind je nu ook in de Katelijne­straat

Wie vaak in Brugge komt, kent de bekende wafels op een stokje van Go.fre wellicht al. Jan Vanaudenaarde nam in 2020 de zaak in de Breidelstraat over en opent twee jaar later een tweede Brugse vestiging in de Katelijnestraat.

29 juni