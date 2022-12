Brugge deelt 1.350 fietslichtjes uit aan het station: “Goed werkende verlichting is essentieel tijdens deze donkere dagen”

“Het zijn korte, donkere winterdagen. Goed werkende fietsverlichting is dan ook zeer belangrijk in deze donkerste maanden van het jaar”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “Het is vaak mistig of regenachtig en tijdens de spitsuren is het donker. Dat zorgt voor belemmering van de zichtbaarheid wat het risico op ongevallen verhoogt.” Er werd bewust gekozen voor duurzame exemplaren want de lichtjes kunnen opnieuw worden opgeladen via een bijgeleverde USB-kabel. “We hielden onlangs nog controles en de resultaten zijn niet goed”, aldus Goderis. “Van de 580 gecontroleerde fietsen was 69,48 procent niet in orde. In 43,97 procent van de gevallen ging het over geen of geen goed werkende fietsverlichting. Dat is toch wel een verontrustend cijfer.”