Brugge bundelt alle lokale hulp- en inzamelacties voor Oekraïne op website

“De Bruggelingen leven sterk mee met de inwoners van Oekraïne. We willen de vele inzamel- en hulpacties ondersteunen door ze in een overzicht aan te bieden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Wie een actie organiseert, kan dit via deze website kenbaar maken. Bovendien kunnen we als stad zo verbinding brengen tussen complementaire initiatieven. Op de website is nu ook alle informatie terug te vinden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wie zelf opvang wil aanbieden, kan zich registeren via deze website of via het Huis van de Bruggeling (050/44.8000).”