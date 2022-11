Brugge bloeit: 454.600 bloembollen zullen in de lente kleur brengen

“De kleurenpracht van de bloembollen zorgt al een aantal jaar voor een glimlach bij de inwoners en bezoekers van Brugge”, meent schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Dit najaar zetten we deze trend verder. Niet enkel in het centrum, maar ook in de deelgemeenten.” De eerste bloembollen beginnen in januari te bloeien, gevolgd door de vele krokussen en de eerste narcissen in februari. De bloeiperiode loopt tot mei en juni en wordt afgesloten met soorten zoals sieruien. De medewerkers van Openbaar Domein zorgen voor de aankoop en aanplant van bloembollen om de stad te laten bloeien en kleurrijker te maken.