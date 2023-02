Brugge bespaart 300.000 euro op energie dankzij zonnepanelen op haar gebouwen: “We blijven inzetten op zonnestroom”

Zo zorgde het dak van de werkplaats in de Vaartstraat, wat de nieuwste grote installatie van de stad is, voor 145 MWh-stroom, waarvan bijna de helft meteen verbruikt werd. “De overige stroom injecteerden we tot half augustus op het net. Vanaf half augustus, toen energiedelen mogelijk werd, is het teveel aan stroomproductie gebruikt in De Biekorf. Ook de komende jaren zal het volledige overschot aan zonnestroom opgewekt in de Vaartstraat met de Biekorf gedeeld worden", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V).

BMCC, De Ganzenveer,...

Dit heeft, naast het efficiënt gebruik van zelfopgewekte zonnestroom, een financieel voordeel voor de stad. Stroom die de Stad met zichzelf deelt, is namelijk 100 tot 150 euro goedkoper per MWh dan stroom via het net. Op vier Brugse stadsgebouwen liggen zonne-installaties waar niet de stad, maar inwoners mee in investeerden. Ook voor deze installaties was 2022 een zonnig jaar. Het gaat om het nieuwe Beurs- en Meetinggebouw BMCC, de Magdalenazaal, Daverlo en het dak van basisschool De Ganzenveer.

300.000 euro

“Zonne-energie op onze gebouwen was in 2022 goed voor in totaal 482 MWh, of bijna 9 procent van het elektriciteitsverbruik in onze stadsgebouwen”, zegt Esquenet. “Dit betekent een financiële besparing het voorbije jaar van net geen 300.000 euro. Deze mooie opbrengst op de daken van stadsgebouwen toont dat het loont om te investeren in deze installaties. We blijven dan ook inzetten op zonnestroom, energiedelen en een goede samenwerking met burgercoöperaties.”

