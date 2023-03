Brug over de E40 is er voortaan enkel nog voor voetgangers, fietsers en dieren: “Zal geen grote mobiliteitsingrepen vergen”

Het is eigenlijk op aangeven van de Vlaamse Overheid dat is besloten een ecoveloduct over de E40 in Brugge te realiseren. Het Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering van de Vlaamse Overheid geeft tussen 2019 en 2024 uitvoering aan 15 prioritaire knelpunten binnen Vlaanderen. In het noorden van West-Vlaanderen werd het verbinden van de natuurzone tussen Vloethemveld, Beisbroek en Tillegem voorgesteld. “Dit zal gerealiseerd worden door middel van een ecoveloduct over de E40,” vertelt Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).