Brouwerij opent nieuwe ‘flesjesfabriek’ op één van de meest zichtbare plaatsen bij het binnenrijden van Brugge: “24.000 flessen en 180 vaten Brugse Zot per uur kunnen we hier vullen”

Bij het binnenrijden van Brugge via de Bevrijdingslaan kan je er niet naast kijken: bottelarij De Halve Maan, met het logo van hun bekendste bier Brugse Zot, is zopas van start gegaan. Miljoenen liters bier stromen er vanuit de Brugse binnenstad naartoe om gebotteld te worden. Het gebouw heeft een stevig prijskaartje, maar moet de toekomst van de brouwerij verzekeren.

Brouwerij De Halve Maan is sedert haar herstart in 2005 een van de snelst groeiende in het land. Dat hebben ze onder meer te danken aan de lancering van het succesvolle Brugse Zot bier door de zesde generatie van de familiale brouwerij. In de afgelopen zeventien jaar kende niet alleen het bier Brugse Zot een enorme opgang, ook de Straffe Hendrik wordt gesmaakt. Er was natuurlijk ook de bouw van een 3 kilometer lange bierpijpleiding onder de stad Brugge. Die loopt van de oude brouwerij op het Walplein tot in de Lieven Bauwensstraat, waar nu de nieuwe bottelarij de oude vervangt. Het gebouw siert al een paar maanden de Bevrijdingslaan bij het binnenrijden van de stad.

Het was in 2010 dat de brouwerij in het industriegebied Waggelwater in de Lieven Bauwensstraat haar eerste bottelarij buiten het centrum opende. Het afvulcentrum had toen een capaciteit van 8.000 flessen, en 60 vaten per uur. De site was letterlijk uit haar voegen gebarsten na diverse uitbreidingen, met bijna jaarlijks extra installaties van tanks, magazijnen en machines. Maar in oktober 2019 was er de eerste spadesteek voor een nieuw ambitieus project.

Volledig scherm Xavier Vanneste opent vandaag zijn gloednieuwe brouwerij De Halve Maan te Brugge © Benny Proot

Werken sleepten aan

De nieuwe bottelarij verdrievoudigt de capaciteit van De Halve Maan. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dit een enorme uitdaging is geworden, want we kampten met een verminderde omzet en cashflow”, zegt CEO Xavier Vanneste. “Ook de werken aan de nieuwe bottelarij sleepten langer aan dan voorzien door veel vertragingen, lockdowns, leveringsproblemen en tekorten bij de leveranciers.” In 2022 heeft de omzet zich goed hersteld en kan Brouwerij De Halve Maan weer met groei aanknopen.

24.000 flessen per uur

De brouwerij slaagde er de laatste jaren in om gronden te verwerven naast het oude verwerkingscentrum. Belangrijk voor de brouwerij is dat de nieuwe uitbreidingen ook daar konden gebeuren, aangezien dat ook de locatie is waar de ondergrondse pijplijn vanuit de binnenstad toekomt. De nieuwe bottelarij kan 24.000 flessen afvullen per uur, de vatenlijn tot 180 vaten per uur. Daarnaast werden ook extra tanks, filtratie, magazijnen, warme kamers en logistieke overslag bijgebouwd, afgestemd op de extra capaciteit. De totale investering is begroot op 25 miljoen euro. Vandaag exporteert de brouwerij 45 procent van haar volume naar meer dan 40 verschillende landen

“Via een crowdlending hebben we dit jaar nog in recordtijd 2 miljoen euro opgehaald om bijkomende duurzaamheidsinvesteringen te doen”, zegt Vanneste. “We wilden vooral nog investeren in zonnepanelen en een waterzuivering met biogasproductie. Dit moet de energiebevoorrading van de brouwerij verduurzamen en diversifiëren van andere energiebronnen.”

