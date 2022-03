Bromfietser (48) laat het leven bij ongeval op tramsporen

Brugge Na twee jaar trekt Heilig Bloedpro­ces­sie opnieuw door de straten van Brugge: “Maar het wordt een race tegen de tijd”

De Heilig Bloedprocessie keert op 26 mei, na twee jaar corona-afwezigheid, eindelijk terug. De organisatie is verheugd dat Brugges mooiste dag opnieuw op de kalender staat en is nog steeds volop op zoek naar figuranten. “Normaal starten we de voorbereidingen in november, maar toen waren de coronacijfers een pak slechter. We hadden echt code geel nodig om te kunnen starten", zegt algemeen coördinator Matthieu Clarysse.

