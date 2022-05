Broers halen Taiwanese drank bubbelthee naar Brugge: “Een gat in de markt”

Brugge Vier creatieve onderneem­sters bundelen de krachten in pop-up­zaak met unieke creaties in Brugge

In mei slaan vier West-Vlaamse startende, creatieve onderneemsters de handen in elkaar voor hun eerste gezamenlijke pop-upwinkel in Brugge. Glasswear (juwelen), Atelier Loulou (lederwaren), Fashion Studio Ava (mode en accessoires) en Keramiek Lies (keramiek) tonen hun creaties in The Box in de Sint-Jakobsstraat 28 tussen 3 tot 31 mei.

