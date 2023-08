Brengt reconstructie meer duidelijkheid over dood van baby die gedumpt werd in vuilniszak? “Mijn cliënte blijft ontkennen dat ze haar kindje vermoordde”

Thibaut (8) begint aan het nieuwe schooljaar in Komen: “Mijn zoon is de derde generatie die les volgt in Franstalig onderwijs”

“Papa, ik ben thuis mijn bril vergeten.” Het is opnieuw wat wennen, maar voor Thibaut Dejonghe (8) uit Damme start vandaag in het Institut Saint-Henri in het Waalse Komen het schooljaar. Hij stapt daarmee in de voetsporen van zijn papa, oom en grootvader, die de school in hun jonge jaren ook bezochten. Dat er in Wallonië een weekje minder grote vakantie is, deert vader Philippe niet. “Ze zouden dat in Vlaanderen ook moeten doen.”