Brandweer reanimeert hond die zich had verstopt voor zware keukenbrand in appartement

Het was omstreeks 8 uur dat het vuur uitbrak in het dakappartement. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. De toegesnelde brandweer ging het appartement binnen en stelde al snel vast dat de brand zich situeerde in de keuken. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. Wél troffen de brandweerlui een hond aan in de woning. Het dier had zich verstopt in de slaapkamer, maar de verstikkende rook was de viervoeter al bijna fataal geworden. De brandweer hielp het dier naar buiten en diende het zuurstof toe. Ze moesten de hond ook reanimeren. Na korte tijd kreeg de hond weer een hartslag.