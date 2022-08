Brandweer moet twee keer uitrukken voor bermbrand aan verkeerswisselaar E40/E403

Brugge Harry Pot­ter-fans bekronen tovenaars­win­kel Olleke met ‘Weasley Retail Award’

De bekende tovenaarswinkel Olleke, met fans over heel Europa, heeft de Weasley Retail Award gewonnen – vernoemd naar het personage in de Harry Potter-verhalen. Potterfans kennen blindelings de weg naar de sfeervolle winkels: of het nu voor ‘smekkies’ in alle smaken, een toverstaf of een replica uit de filmserie is.

9 augustus