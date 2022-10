Brandweer evacueert man met ladderwagen na valpartij van dak

Brugge Nationale Loterij opent shop in drukke Steen­straat: “In Brugge is nu eenmaal de ‘Lotinghe’ ontstaan”

De Nationale Loterij heeft vrijdag haar negende Lottery Shop geopend. Dat gebeurde in Brugge, in de drukke Steenstraat. Daar kunnen spelers vanaf nu terecht om hun favoriete trekkings- of krasspel te spelen.

14:26