Brandje aan erker van woning snel onder controle

Roeselare/Brugge “Twintig minuten voor de start bleek mijn achterwiel te lossen”: Filip (46) is kersvers werelduur­re­cord­hou­der tijdrijden

Filip Speybrouck (46) mag zich voortaan de snelste 45-plusser ter wereld noemen. Donderdag ondernam hij in Mexico een poging om het werelduurrecord tijdrijden bij de amateurs tussen de 45 en de 49 jaar te verbrijzelen. En met succes! In één uur tijd legde Filip per fiets 50,731 kilometer af op de piste van Aquascalientes, een verbetering van het vorige record met 141 meter.

7:22