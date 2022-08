Brandgeur en rook in kelder van winkelpand in Sint-Amandsstraat

Assebroek/Loppem Hartopera­tie van broer van ex-voetballer Anthony Van Loo is goed verlopen: “Dokters spreken van een perfecte start”

De hartoperatie die Angelo Van Loo (35) woensdag onderging in het UZ Leuven is goed verlopen. Dat laat de broer van ex-profvoetballer Anthony (33) zelf weten. Vrijdag kon hij al in een gewone zetel zitten op de dienst Intensieve Zorgen. “Ik voel me nu zelfs al beter dan een paar maanden geleden", zegt hij nog met bedeesde stem. “Misschien mag ik zondag al naar een gewone kamer.”

