Brandende tractor veroorzaakt grote rookpluim in Zeebrugge, die vanop het strand te zien is

Piloot die neerstort­te in Brugge: “Ik stel het al bij al goed”

De piloot die vrijdagmiddag met zijn vliegtuigje neerstortte aan de Torhoutsesteenweg in Sint-Andries, stelt het al bij al goed. Dat zegt hij zelf, één dag na zijn crash. Opmerkelijk: de man - een zeer ervaren piloot en instructeur - was eind vorige eeuw al eens betrokken bij een crash. Nadien schreef hij het boek ‘I am safe’, een soort handboek voor piloten over veiligheid en ongevallen. Die theorie zette hij vrijdag om in de praktijk. Hij slaagde erin om zijn vliegtuig zacht te doen landen, met de hulp van een speciale reddingsparachute. Al die tijd bleef de piloot in het vliegtuigje zitten.

16 juli