Brand in café Starz: straten rond Eiermarkt deels afgesloten

Brugge Brugse kunste­naars tonen werk rond ‘fragiel’ in Garemyn­zaal van Halletoren

Van 21 tot 27 juli stellen 19 kunstenaars, wonende, werkende of afkomstig van Brugge tentoon in de Garemynzaal van de Halletoren. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is elke dag open van 10 tot 18 uur.

19 juli