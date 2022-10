Wandelen en fietsen in pas aangekocht Park Steevens

Stad Brugge kocht in maart 2020 een hoeve en gronden rond Veltembos. Een strategische aankoop, want de stad wilde veilig fietsen mogelijk maken in de omgeving van diverse scholen in Sint-Kruis, een park aanleggen voor de buurt en het bos uitbreiden. De eerste fase was de aanleg van de fietspaden.

“In het begin van de legislatuur in 2019 kreeg ik een mailtje van een bewoner die me vroeg dit lang onopgeloste dossier aan te pakken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Ik beet me vast in het dossier en bezocht het koppel Steevens. Na veel overleg bereikten we een akkoord. Ook de omliggende gronden in mede-eigendom konden aangekocht worden, zodat ook aansluitende percelen aan de Blauwvoetstraat, Felix Timmermansstraat en Zandtiende het park en de fietspaden konden bereiken. Na 25 jaar was de kogel eindelijk door de kerk. De eigenaar kon nog drie jaar na de verkoop in de hoeve blijven wonen en de deal was ook dat het enkel parkbestemming mocht hebben. De heer Steevens had er 78 jaar gewoond, het was zijn geboortehuis en dus was het ook een emotionele kwestie.”