Straks ook suppen en waterpolo in de Brugse reien? “De waterkwaliteit laat het in elk geval toe”

Brugge Een pronostiek­je wagen tijdens het WK? Dat kan in 33 Brugse handelsza­ken: “De prijzenpot bepalen de handelaars zelf”

Komend weekend wordt het WK voetbal officieel op gang getrapt en dat willen de Brugse handelaars niet zomaar laten passeren. In 33 zaken kan je vanaf nu een pronostiekje wagen voor de wedstrijd van de Rode Duivels. “We willen van de voetbalgekte gebruik maken om sfeer, verbondenheid en gezonde competitie te creëren over de hele stad en in de deelnemende zaken”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

14 november