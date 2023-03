Het aftellen is begonnen: startboog en klok doen verlangen naar de start van de Ronde in Brugge

Katelijne­straat elke namiddag autoluw, camera’s die je nummer­plaat scannen... Dit wijzigt in Brugge vanaf 1 juli

In de Brugse binnenstad treden vanaf 1 juli enkele nieuwe verkeersmaatregelen in voege. Zo wordt de Katelijnestraat elke dag autoluw tussen 13 en 18 uur, blijft de Steenstraat autovrij en komt er een ‘dynamische toegangscontrole’ om dat alles in goede banen te leiden. Hoe raak je nog in en uit het centrum met de wagen?