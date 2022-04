Bouwvakker bedreigt ober van restaurant met BB-gun: 12 maanden cel

De veertiger had renovatiewerken uitgevoerd in een woning van de Bruggeling. Er ontstond discussie over de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de kostprijs. Volgens het slachtoffer bleef M.D. maar meer geld vragen. Bij een eerder dispuut op 10 januari dit jaar was de politie al eens moeten tussenkomen. Op 12 januari was het echter opnieuw prijs. M.D. ging het slachtoffer opzoeken in een restaurant op de Brugse Markt, waar hij als ober werkte. Hij eiste opnieuw geld en haalde plots een BB-gun van tussen zijn broeksband. Hij richtte het wapen op de Bruggeling en bedreigde hem. “I will kill you and I take care of your boy also”, klonk het.