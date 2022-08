Boudewijn Seapark beleeft topzomer: “Cijfers zijn nu al vergelijkbaar met die van 2019"

“Qua bezoekers zitten we een kleine tien procent achter op 2019, maar we verwachten dit de komende week in te halen dankzij de goeie weersvoorspellingen”, zegt Geertrui Quaghebeur van Boudewijn Seapark. “We zien al de hele zomer dat ons openlucht waterpark een schot in de roos is op warme dagen. Mensen zochten verkoeling tijdens de hittegolf en die kunnen ze hier op verschillende locaties vinden: niet alleen in Bobo’s Aquasplash, maar ook onze indoorspeeltuin en het overdekte dolfinarium. We hadden niet gedacht dat deze zomer gelijk zou lopen met de zomer van 2019, maar het is mooi meegenomen.”