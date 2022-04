Bossuytlaan, Zevekotedreef en Weidebekestraat hebben nieuw asfalt en nieuwe voetpaden

“Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, zou de rijweg terug kunnen opengesteld worden voor verkeer tegen eind april”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Maar nu al krijg je een idee hoe de nieuwe straten eruitzien. Naast de vernieuwde straten en voetpaden kwam er ook een verkeersplateau bij in de Bossuytlaan om het drukke en snelle verkeer te verminderen. “Deze snelheidsremmende maatregel komt de zwakke weggebruiker ten goede”, hoopt Van Volcem. “In drie jaar tijd hebben we er twee aangelegd op de as Vossensteert-Bossuytlaan, maar omdat we nu ook de hoeve aan het Veltembos hebben gekocht, kunnen we ook het fietsverkeer naar de scholen in de omgeving via Zandtiende veiliger laten verlopen.”