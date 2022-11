Boom uit de Kongostraat krijgt plekje op de Burg in Brugge

De boom werd in de jaren 90 gebruikt als kerstboom en is daarna in de voortuin geplant. Nu, zoveel jaar later, is de kerstboom al zo’n 11 meter hoog geworden. “Een majestueus exemplaar dus en wat te groot om in de voortuin te houden,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Toen de inwoners contact opnamen met de stad, waren wij meteen enthousiast.” In Brugge staan meer dan 1.000 kerstbomen op het openbaar domein. Liefst 440 handelaars vroegen een gratis exemplaar aan. Aan het station en op de Burg zijn daarenboven kleine ‘kerstbossen’ geplaatst.