Bomboclat zet een uitroepteken achter Zeebrugse festivalzomer

Bomboclat loste weer alle verwachtingen in: met afro-muziek, maar ook andere Caribische klanken. Het diverse publiek kon het allemaal prima smaken. Bomboclat zette zoals verwacht een uitroepteken achter de Zeebrugse zomer. De festivalzomer in Zeebrugge is er eentje om in te kaderen. Het begon al met Live Is Live in juni, kende een apotheose met WECANDANCE halfweg de zomer en deed er nog een toefje slagroom bij met Bomboclat: perfect gespreid in tijd. Ook volgend jaar zouden de drie festivals terugkeren, een teken dat het strand van Zeebrugge meer dan ooit dé festivallocatie van Brugge is geworden.