Boekenruilkastje in de voortuin van basisschool Mozaïek in Sint-Kruis: “Lezen is fijn en belangrijk”

NET OPEN. Jim en Nomo openen Thais restaurant in Damme: “Ja, we zijn hier het buitenbeen­tje”

“Het is iets anders dan ze hier gewoon zijn, dat is zéker waar. Dat hoorden we ondertussen al diverse keren.” Bruggeling Jim Van Landuyt (51) en echtgenote Nomo (48) openen een voor Damme niet-alledaagse zaak. Sinds deze week kan je namelijk terecht in Arrom Thai. En die Oosterse keuken valt op, ondanks dat er heel wat horecazaken zijn in de Uilenspiegelstad. Een kennismaking.