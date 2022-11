Blauwe zak werd groter, restafvalzak duurder, en levert goede cijfers op: negen gemeenten in het Brugse doen hun restafval met één vijfde dalen

Brugge/Jabbeke/Blankenberge/Zedelgem/Damme/De Haan/Oostkamp/Zuienkerke/BeernemHet restafval van de inwoners van Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke is het afgelopen jaar met liefst 20 procent gedaald. De reden? Er wordt beter gesorteerd, onder meer dankzij de grotere blauwe zak. Maar ook de duurdere kostprijs voor een restafvalzak speelt een rol. “En toch stellen we vast dat de helft van wat in de restafvalzak zit, er niet thuishoort", zegt IVBO-topman Jan Geeraert.

Afvalintercommunale IVBO, dat afval ophaalt in de negen voornoemde gemeenten, ziet in de eerste negen maanden van 2022 het restafval verder sterk dalen. Gemiddeld wordt 20 procent minder restafval opgehaald. Dat komt neer op een daling van maar liefst 35,6 kg per inwoner per jaar als deze trend zich in het laatste kwartaal doorzet. De restafvalcijfers van IVBO vertonen al enkel jaren een dalende trend, maar nooit was die zo uitgesproken als nu. Dit is vooral te danken aan de betere sorteerinspanningen van de inwoners.

“De invoering van de nieuwe blauwe zak speelt een belangrijke rol”, zegt CEO Jan Geeraert. “Ook de aparte ophaling van het gft-afval en de aparte registratie van bedrijfsafval doet de cijfers dalen." Daarnaast ging de prijs van een restafvalzak vorig jaar flink omhoog: van 1 naar 1,70 euro per zak. “Als de Vlaming het in zijn portemonnee voelt, zal hij een extra inspanning doen om te sorteren. Dat is duidelijk”, aldus Geeraert. Door de daling van het restafval behalen de meeste van de IVBO-gemeenten ook de doelstellingen die de OVAM hen oplegt.

PMD en karton

“In oktober hebben we op enkele dagen de inhoud van het restafval in onze gemeenten gecontroleerd. Daaruit bleek dat de helft van wat er in de zak zit, er nog altijd niet thuishoort”, aldus IVBO-voorzitter Minou Esquenet (CD&V). “Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Zo zit er nog één derde groenten-, fruit- en klein tuinafval in. Dat hoort thuis in de veel goedkopere gft-zak en niet bij het huishoudelijk restafval. Daarnaast stak er ook nog 9 procent pmd en meer dan 6 procent recycleerbaar papier en karton in.”

IVBO blijft dan ook inzetten op sensibiliseringsacties om het sorteren zo helder en eenvoudig mogelijk te maken, alsook het belang ervan duidelijk te maken. Zowat alle gemeenten doen het trouwens goed. Ze zaten vorig jaar nog allemaal ver boven de doelstelling die OVAM oplegt. Dit keer zitten ze daar bijna allemaal onder. Enkel in Brugge en Beernem flirten ze met de grens. Voor Beernem is de OVAM-doelstelling 136 kg per inwoner terwijl de effectieve hoeveelheid restafval voor 2022 geschat wordt op 141 kg. “Wij gaan de inwoners vooral overtuigen om voor de gft-zak te kiezen", zegt schepen Ruben Strobbe (CD&V).

De vervuiler betaalt in Damme

Voor Blankenberge is de OVAM-doelstelling 258 kg restafval per inwoner terwijl de effectieve hoeveelheid restafval voor 2022 geschat wordt op 238 kg. Voor Brugge is de OVAM-doelstelling 159 kg restafval per inwoner terwijl de effectieve hoeveelheid restafval voor 2022 geschat wordt op 163 kg. “We zijn op de goede weg in Brugge”, vindt schepen Minou Esquenet. “Ons restafval is dit jaar al sterk verminderd van meer dan 200 kg naar 163 kg.” Damme is de beste leerling van de klas met 109 kg per inwoner, terwijl de doelstelling 152 kg is. Doordat Damme al sedert oktober 2020 werkt met ophaling in containers met gedifferentieerd tarief volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ is de bewustwording bij de inwoners aangescherpt en sorteren ze steeds beter.

In De Haan bedraagt de hoeveelheid restafval 196 kg per inwoner, in Jabbeke is dat 149 kg per inwoner, in Oostkamp 142 kg per inwoner. Tot slot halen ze in Zedelgem een gemiddelde van 140 kg restafval per inwoner per jaar en in Zuienkerke 149 kg per inwoner.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.