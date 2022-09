Bistrokeuken en restaurant van hotelschool Spermalie steken in 't nieuw: “Traditie van bijna 70 jaar voortzetten”

Brugge Ongerust­heid bij kleuter- en basis­school naast werf voor tentoon­stel­lings­hal BRUSK: “Stof en plas­ticdeel­tjes vliegen vlak bij de speel­plaats”

Ouders en grootouders van leerlingen in de basisschool van het Sint-Andreasinstituut, aan de Garenmarkt, maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun (klein)kinderen. De afbraakwerken aan de middelbare school, een voorbereiding op de bouw van tentoonstellingshal BRUSK, veroorzaken veel stof en plasticdeeltjes. “De veiligheid van de kinderen is voor ons prioritair”, zegt directeur Martine Fontaine. Er komt vanaf morgen een tent boven de speelplaats.

6 september