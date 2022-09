BINNENKIJKER. Wegdromen in het Huis Billiet in Brugge: van een diamantslijperij naar een woning met gastenkamers

Op Open Monumentendag mag Huis Billiet van de Brugse architect Huib Hoste niet ontbreken. Het beschermd monument staat in de Maria van Bourgondiëlaan in Brugge. In 2017 was dit huis nog een ruwe parel, maar geleidelijk aan kreeg het terug zijn pracht en glorie uit de eerste helft van de vorige eeuw. Niet toevallig prijkt het Huis Billiet op de affiche van Open Monumentendag in Brugge, ook de bewoners zijn er razend trots op.