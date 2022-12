BINNENKIJKER. De Zomere, één van de alleroudste Brugse huizen opent als bed&breakfast: “Drie jaar aan gewerkt en mega-trots op het resultaat”

Brugge Winter­gloed schiet meteen goed uit de startblok­ken. “De grote lichtin­stal­la­ties op een korter parcours worden gesmaakt”

Wintergloed is vlot uit de startblokken geschoten afgelopen weekend. Op zaterdagavond was het overal gezellig druk langs het parcours. Het was geen overrompeling waardoor het talrijk opgekomen publiek vlot kon genieten van de lichtinstallaties of iets bestellen op de kerstmarkt. De eerste reacties zijn positief.

