Bijzondere vermelding voor Eric Verbrugge, die al 65 jaar cimbalen speelt bij harmonie Vermaak na Arbeid

Brugge Maaike De Vreese (38), de nieuwe sterke vrouw van N-VA in Brugge: “Het gaat snel, maar ik heb altijd al uitdagende jobs gehad”

De kogel is door de kerk: N-VA Brugge kiest Maaike De Vreese (38) als kopvrouw voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Geen verrassing, want de criminologe is momenteel Vlaams parlementslid en senator. Toch is ze bij de Bruggeling nog niet zo bekend. “Er is nog werk aan mijn naambekendheid”, beseft ze.

29 januari