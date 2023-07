Bijna vier miljoen illegale sigaretten onderschept in haven Zeebrugge

Het was dankzij een grote, internationale samenwerking dat de lading maandag kon onderschept worden in de Zeebrugse haven. “Er gebeurde door de opsporingsdiensten een inbeslagname in Zeebrugge van 3.926.720 Rothmans-sigaretten met Oekraïense fiscale bandjes”, legt Francis Adyns van de FOD Financiën uit. De sigaretten zaten verborgen in uitgeholde lange balken van zo’n zes meter lang). De vrachtwagen met de balken had Litouwse nummerplaten. Ook de chauffeur was van Litouwse afkomst en werd na verhoor niet van zijn vrijheid beroofd. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor de Britse markt.”