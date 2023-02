Bijna 1,5 miljoen fietsers rijden in één jaar over Passantenbrug

In 2020 waren dat 1,1 miljoen fietsers, in 2021 stopte de teller op 1,2 miljoen. Al moet wel de bedenking worden gemaakt dat de fietstelpaal op bepaalde momenten de afgelopen jaren buiten dienst was. Het gaat dus om een onderschatting van de cijfers. “Het is de bedoeling dat de passage continu gemeten wordt aan de hand van de fietstelpaal die in 2018 geïnstalleerd werd”, klinkt het in het antwoord aan Lambrecht, die meent dat de conclusie wel duidelijk is. “Er wordt meer gefietst in Brugge", zegt ze.