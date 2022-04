Bierkenner Kathleen (57) geeft 5 tips voor een geslaagd bezoek aan het Brugs Bierfestival: “Ik ben dol op gemberdrankjes, daarom is dit bier mijn favoriet”

Enkele jaren geleden ruilde Kathleen - kortweg Kate - haar job als softwareingenieur bij Philips Brugge in voor een toekomst in de bierwereld. Ze volgde de opleiding tot zythologe, zeg maar: bierkenner. Sindsdien geeft Kate op regelmatige basis bierdegustaties, organiseert ze teambuildings, doet ze bierwandelingen en geeft ze rondleidingen in brouwerij Bourgogne des Flandres. Als lid van de Brugse Autonome Bierproevers is ze als vrijwilliger bij het Brugs Bierfestival betrokken. “Maar op zondag neem ik vrijaf en ga ik de brouwers bezoeken en bieren proeven. Mijn passie kan ik daar helemaal in kwijt.” Over haar vijf favorieten moet Kathleen niet lang nadenken.