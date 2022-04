Bier van Channel Zero-frontman vind je tot in Japanse treinstations: “Als corona niet te veel roet in het eten strooit, wordt het een geweldig verhaal”

Turbeau Noir is een zwaar bier met een alcoholpercentage van 8 procent, zoet dankzij de bosvruchten. Een succes, want met het bier veroverde de frontman van Channel Zero uit Brugge lokale cafeetjes en zelfs het buitenland. “Maar het is een nichebier en ik wilde nog meer uit mijn brouwsels halen”, zegt de rocker. “Bovendien moet je in deze wereld om de twee tot drie jaar met nieuw bier op de proppen komen. De coronacrisis was wat dat betreft vervelend, maar we hebben wel een witbier en een IPA gecreëerd. Dat doen ik met de jonge brouwerij BeerSelect uit Gent.”

Blikjes

Franky kreeg bovendien de hulp van een naamgenoot: Johan De Smet-Van Damme, een man met dertig jaar ervaring in de bierwereld. “Een godsgeschenk”, noemt hij het. Het eindresultaat is indrukwekkend: drie nieuwe biertjes en een nieuwe versie van Turbeau Noir. De nieuwkomers zijn ‘The Precious Blonde’, een sterk bier van 7,5 procent alcohol met subtiele bitterheid en lichte hopsmaak. De tweede nieuwe is ‘The Hopper IPA’: een biertje van 6,5 procent met lichte hopgeur en een lichte nasmaak van citroen. Tot slot is er ‘The Great White’. Dat is een witbier, tegenwoordig weer helemaal in. Met een stevige bittersmaak. “Ik ben bijzonder tevreden met het resultaat”, zegt DSVD. “Als verpakking kiezen we, naast de flessen, ook voor blikjes. Dat is rock ’n roll, maar ook steeds meer gebruikelijk op de markt.”

Japan

De bieren zijn inmiddels te verkrijgen bij Prik&Tik, een groothandel die je overal in de streek vindt. “Maar ook in Japanse treinstations”, glimlacht Franky De Smet-Van Damme. “Een fan van Channel Zero in Japan heeft ons witbier daar gelanceerd. Gewéldig vind ik dat. Als corona niet teveel roet in het eten strooit, wordt het een fantastisch verhaal.”