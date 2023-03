Bewoner die in flatgebouw brand sticht, krijgt milde straf

Op culinaire reis rond de wereld in Brugge: in deze 9 restau­rants krijg je heerlijke gerechten op je bord, van Zuid-Afri­ka tot Japan

Vlaanderen wordt steeds diverser en waar vertaalt zich dat beter op het bord dan in Brugge? In 1990 kon je tafelen bij een Italiaan en een Chinees, nu brengt de culinaire wereldreis je van Japan langs Mexico, over Griekenland tot in Spanje. De restaurants zijn niet altijd uitgebaat door mensen van het land waarvan ze de keuken aanbieden, maar vaak ook wel. Wij nemen u mee langs enkele van de vele internationale keukens in Brugge, zowel gevestigde waarden als nieuwigheden.