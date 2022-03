Bewakingsbeelden tonen hoe dief fiets steelt in amper enkele seconden

Sint-PietersBewakingsbeelden tonen hoe een dief zaterdagmorgen op klaarlichte dag schaamteloos een fiets stal van bij een woning langs de Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters (Brugge). De man stapt doodleuk met de fiets weg. Die kon uiteindelijk wat verderop in een andere wijk teruggevonden worden. “Gelukkig is hij nog in goeie staat”, zegt de eigenaar.

Zaterdagmiddag, 11.24 uur. Een man stapt de oprit van een woning langs de Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters (Brugge) op. Hij is volledig in het zwart gekleed en heeft een kap over zijn hoofd. Hij stapt recht naar een zeil op de oprit en haalt er de fiets van de zoon des huizes van onder. Ongegeneerd stapt hij daarna snel met de fiets weg om er even verderop op te springen en weg te fietsen. Het hele schouwspel duurt amper enkele seconden.

“De buren hadden het zien gebeuren en verwittigden ons”, zegt bewoner Carl Lambregts. “We hebben daarop meteen de camerabeelden bekeken. Die man nam de fiets gewoon op klaarlichte dag mee. We verwittigden de politie en die hebben in de buurt nog gepatrouilleerd.”

“Dader wist wat hij kwam doen”

De dader werd niet meer aangetroffen, maar de gestolen fiets wel. Die lag wat verderop in de woonwijk Duivekeet. En hij is bovendien nog in goeie staat. “Gelukkig is er op het eerste zicht geen schade aan”, zegt Carl.

De fiets stond onder een regenzeil en was niet meteen zichtbaar. “Normaal staan er twee en zijn die gesloten. Maar mijn zoon was met de andere fiets weg en had die fiets niet meer gesloten toen hij vertrok”, zegt Carl. “Maar op het eerste zicht is helemaal niet te zien dat daar een fiets onder staat. Dus volgens mij wist die dader maar al te goed wat hij kwam doen. Hij deed het ook allemaal zonder aarzelen.”