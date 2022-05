Betonvlakte van speelplein in Zwankendamme krijgt make-over

Brugge MNM What’s NXT kampeert een paar dagen in Brugs BMCC: “Technolo­gie­fes­ti­val dat jongeren moet inspireren”

Donderdag is het officiële startschot van MNM What’s NXT gegeven in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge. Drie dagen lang laten meer dan 60 West-Vlaamse bedrijven en organisaties zien hoe zij meebouwen aan een innovatieve en duurzame toekomst.

