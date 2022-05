Betonvlakte van speelplein in centrum van Zwankendamme krijgt totale make-over

Brugge/Bredene Matthieu Bonne (28) is nu echt een ‘mirakelman’: hij slaagt in opzet om 8 triatlons af te leggen in 8 dagen tijd op 8 Canarische Eilanden: “De zwaarste inspanning die ik ooit heb gedaan”

“Het is zot, echt zot.” Nog geen dag nadat hij zijn laatste triatlon aflegde op het magische eiland La Graciosa, het kleinste van alle Canarische eilanden, moet Matthieu Bonne (28) bekomen van zijn stunt. Want wat Matthieu van plan was, had nog niemand hem ooit voorgedaan: 30,88 kilometer zwemmen, 1.441,6 kilometer fietsen en 337,56 kilometer lopen en dat op 8 dagen tijd op de 8 eilanden. “Ik had maximaal drie uur nachtrust en kreeg meermaals hallucinaties door de vermoeidheid.”

