Betalen we weldra meer voor een Brugse Zot of Paljas door dreigend glastekort? “Door de oorlog zijn grondstoffen een pak duurder geworden”

Brugge Band van La Casa de Papel speelt op Air­bag-festival

Het accordeonfestival Airbag, dat in volle gang is in Brugge, pakt op zaterdag 28 mei uit met een bekende naam. De Argentijnse band La Fanfarria del Capitán, bekend van de soundtrack van de hitserie La Casa de Papel, komt naar Brugge.

17 mei