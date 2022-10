Bestuurder van bestelwagen krijgt maand cel met uitstel voor verkeersagressie tegen bromfietser

De beklaagde had z'n bestelwagen op 26 december 2020 dwars over de weg geplaatst in Brugge. Een bromfietser besliste om langs het voertuig te rijden, maar net op dat moment verzette de bestuurder z'n weg. Een zijspiegel van de bestelwagen sneuvelde en dat deed K.T. over de rooie gaan. Hij stapte uit om verhaal te halen, omdat zijn spiegel naar zijn mening opzettelijk vernield werd. Een buurtbewoner zag hoe de beklaagde daarop klappen gaf aan de bromfietser. “Ik ga je doodslaan”, zou hij zelfs geroepen hebben.

De procureur vorderde 4 maanden cel voor K.T., maar daar kon de Bruggeling zich niet in vinden. “Ik ben in de fout gegaan, maar de tegenpartij evenzeer”, vertelde hij in de rechtbank. “Ik mag toch mijn eigendom beschermen?” De rechter legde uit dat dergelijk geweld niet toegestaan is, waarop de beklaagde verwees naar de zaak van een juwelier die in 2002 opschorting kreeg voor uitgelokte doodslag op een ramkraker. “Ze zouden hem moeten bedanken dat hij een inbreker doodgeschoten heeft.”

Over de feiten zelf benadrukte T. dat hij enkel met zijn blote vuist op de helm van het slachtoffer sloeg. Hij vond het dan ook ongeloofwaardig dat twee dagen later pas een hersenschudding zou zijn vastgesteld. De rechter volgde die redenering en oordeelde dat van arbeidsongeschiktheid geen sprake was. Naar eigen zeggen wilde T. de bromfietser ook helemaal niet verwonden. “Ik heb in het leger technieken geleerd om iemand met één klop dood te krijgen, maar heb die niet gebruikt.”

