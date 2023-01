Beslissing over vuurwerk in Brugge werd pas om 23 uur genomen: “De vuurwerkproducent was al terug naar huis en we hebben hem teruggeroepen”

De fauw heeft de hele namiddag met politie en brandweer overleg gepleegd. “Er was inderdaad een stevige wind maar de brandweer zei dat het verantwoord was om het te laten doorgaan en daar was ik heel blij om. Het was weliswaar in een verminderde versie en ook de plaats waarop de pijlen de lucht ingeschoten werden, hebben we verschoven naar de binnenberm aan de tunnel die volledig voor het verkeer afgesloten werd. Het vuurwerk was ook minder hoog dan voorzien. Ik ben er zeker van dat de feestvierders ook tevreden waren dat we dit niet hebben moeten annuleren.”