Beruchte klimaatactivist plakt zich vast aan glas voor wereldberoemd schilderij van Jan Van Eyck in Brugs Groeningemuseum: “Hopelijk geen schade aan glas van 80.000 euro”

BruggeDe stilaan beruchte Brugse klimaatactivist Wouter Mouton liet weer van zich horen. Hij plakte zich dinsdagnamiddag vast aan het beveiligingsglas voor het wereldberoemde kunstwerk ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ van Jan Van Eyck, dat in het Groeningemuseum hangt. Hij had eerst een ander kunstwerk in gedachten voor zijn actie, maar de politie was hem voor.

De voorbije weken zijn er in Engeland herhaaldelijk acties geweest van de groep ‘Just Stop Oil’. Daarbij plakken actievoerders zich met de hand vast aan de kaders van bekende kunstwerken, om zo aandacht te trekken en een standpunt over het klimaat te maken. Wouter Mouton (44), die eerder al onder meer de finale van de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België verstoorde, liet zich inspireren en dacht daarvoor aan de ‘Madonna met kind’, het enige beeld van Michelangelo buiten Italië en een absoluut topstuk in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge.

Mouton had zijn actie aangekondigd bij de media, maar het nieuws was blijkbaar ook tot bij de Brugse politie geraakt. Die waren met vier man aanwezig om het beeld in de gaten te houden. Mouton kwam op het afgesproken uur van veraf een kijkje nemen, maar besloot om zijn actie niét in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te houden. “Typisch aan het beeld is hoe de moeder lijkt te treuren over het kind dat van haar weggaat”, legt Mouton de reden uit waarom hij oorspronkelijk voor dat kunstwerk koos. “Dat is ook hoe ik me voel als ik denk aan mijn 8-jarige dochter. De toekomst van onze kinderen is er een van watersnood, massale migratiestromen, extreem weer, gewapende conflicten. Het is ook een Italiaans beeld, ik doe dit uit solidariteit met de mensen die getroffen zijn door de extreme droogte in Zuid-Europa, maar evengoed met iedereen ter wereld die met de gevolgen van de klimaatcrisis te maken heeft.” Maar Mouton trok uiteindelijk naar het naastgelegen Groeningemuseum en plakte zijn hand daar vast aan het meest bekende schilderij in het museum.

Arrestatie

De Madonna met kanunnik Joris van der Paele is, na het Lam Gods, het grootste schilderij dat van Jan van Eyck bewaard is gebleven. Het is een van de vier authentieke werken van Jan van Eyck die nog in een Belgische collectie worden bewaard. Het werk is - gelukkig - beschermd door een glazen plaat. “Ik was niet van plan om het werk te beschadigen", laat Mouton weten. Hij droeg een T-shirt met een boodschap. Hij las die voor ter verdediging van zijn actie. “Nadat ik me heb vastgelijmd zal de politie ter plaatse moeten komen om me los te maken en zal er allicht arrestatie volgen”, wist Mouton al vooraf. Wat ook gebeurde. De politie verliet de kerk om zich naar het Groeningemuseum te haasten. Publiek werd niet meer toegelaten tot het museum.

Klacht

Ook de brandweer moest ter plaatse komen om de hand van Mouton los te wrikken van het beveiligingsglas. “We gaan een klacht indienen", zegt Jonathan Nowakowski, hoofd van de Brugse musea. “Dit beveiligingsglas kost 80.000 euro. Als daar beschadiging aan is, zullen we de schade moeten verhalen." Zo slaagde Mouton er alweer in om met een opvallende klimaatactie in de kijker te lopen.

