Bende achter “één van de grootste drugslabo's ooit in België" krijgt tot 10 jaar celstraf

Trek je nog naar de start? Hoe raak je het vlotst op de Brugse Markt en waar spot je ‘de grote drie’ het best?

Ex-winnaars Tom Boonen, Fabian Cancellara, Johan Museeuw en Peter Van Petegem zullen blij zijn: voor het eerst sinds 2016 vertrekt de Ronde van Vlaanderen opnieuw in Brugge. Het peloton is intussen stevig veranderd, maar de liefde tussen Brugge en de wielerklassieker is er nog steeds. Kom dat zondag vooral zélf ervaren. Hoe je dat het best doet? Neem er even onze handige gids bij voor een uitstap naar de startplaats van Vlaanderens Mooiste.