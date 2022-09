Beloftevol roeier Tristan Vandenbussche ontvangen op Brugs Stadhuis

Brugge Musea Brugge koopt twee wandkleden van kunstena­res Otobong Nkanga om later in Groeninge­mu­se­um te tonen

De stad Brugge is van plan om twee wandkleden van kunstenares Otobong Nkanga aan te kopen voor haar museumcollectie. Nkanga exposeert momenteel met de tentoonstelling ‘Underneath the Shade We Lay Grounded’ in het Sint-Janshospitaal.

30 augustus